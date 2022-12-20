Байден подпишет оборонный бюджет США в $850 млрд

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что президент США Джо Байден на этой неделе подпишет оборонный бюджет США, который составит порядка $850 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он подпишет его позднее на этой неделе", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что Сенат конгресса Соединенных Штатов утвердил военный бюджет Пентагона на 2023 год в размере $847,3 млрд.

Из 100 сенаторов за выделение рекордной суммы вооруженным силам проголосовали 79. Проект военного бюджета вырос с $778 млрд в 2022 году до почти $850 млрд.