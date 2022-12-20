США предрекли миграционный катаклизм

Бывший президент США Дональд Трамп предрек стране катаклизм в случае отмены нормы о немедленной высылке из страны мигрантов, которые прибыли из регионов с высоким риском заболевания коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Отменяя то, что осталось от раздела 42, Байден умышленно и преднамеренно провоцирует катаклизм нелегальной миграции, каковых мир ранее не видел", - заявил он.

Трамп выразил уверенность в том, что данной ситуацией воспользуются многие нелегалы, включая преступников из наркокартелей и торговцев людьми, из-за чего на границе уже начался "кошмар". Экс-президент обратился к представителям Республиканской партии в Конгрессе с просьбой оказать влияние на главу государства и помешать ему впускать в страну нелегальных мигрантов, установив для чиновников наказание за содействие их массовому освобождению.