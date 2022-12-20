В Китае больным COVID-19 разрешили выходить на работу

Администрация города центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая разрешила больным COVID-19, у которых заболевание протекает без симптомов или в легкой форме, выходить на работу, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на сайте администрации Чунцина.

"В случае бессимптомной или легкой формы заболевания работники партийных и государственных учреждений всех уровней, а также прочих предприятий и учреждений города могут вернуться к работе в прежнем режиме в соответствии с их физическим состоянием и служебными потребностями при условии соблюдения мер индивидуальной защиты", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что жителям Чунцина больше не следует без особой необходимости проводить регулярное ПЦР-тестирование. Сертификаты таких тестов больше не подлежат обязательной проверке при посещении общественных мест. Исключение составляют школы, детские сады, учреждения по уходу за престарелыми и исправительные учреждения.

В Чунцине проживает более 7 млн человек.