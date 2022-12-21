Верховный суд США отсрочил завершение программы депортации мигрантов

Председатель Верховного суда США Джон Робертс принял решение, что программа, позволяющая властям США высылать мигрантов на американо-мексиканской границе без возможности предоставления им убежища, не будет завершена в среду, как это планировалось, а продолжит свою работу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Робертс подчеркнул, что Верховный суд решил приостановить решение суда округа Колумбия до дальнейшего распоряжения в связи с просьбой 19 штатов об отсрочке завершения программы.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) заявило, что программа "будет в настоящее время оставаться в силе и лица, которые попытаются незаконно въехать в США, будут по-прежнему высылаться в Мексику".