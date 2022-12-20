Новый курс Японии в сфере безопасности вызывает беспокойство в КНДР

Представитель министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что новый курс правительства Японии, отраженный в обновленной стратегии национальной безопасности, вызывает беспокойство в странах региона. Об этом сообщат Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стремление правительства (Фумио) Кисиды превратить Японию в военную державу посредством стратегии нацбезопасности вызывает большую обеспокоенность в странах региона, включая нашу", - рассказал представитель МИД КНДР.

По его словам, новый курс Токио ведет к изменению обстановки в регионе в сфере безопасности, а ремилитаризация Японии представляет собой серьезный вызов международной безопасности.