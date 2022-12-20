Генсек ООН сообщил о снижении цен на продовольствие

Индекс глобальных цен на продовольствие за восемь последних месяцев снизился на 15%. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Индекс цен Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации снижается восемь месяцев подряд и снизился в целом на 15%, что уберегло миллионы людей по всему миру от впадения в крайнюю бедность. Но цены все еще слишком высоки, а доступ к удобрениям ограничен", - сказал он.