Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Карла III

Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением нового короля Великобритании Карла III, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Изображение короля появится на купюрах в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Его профиль будет изображен на лицевой стороне банкнот, а также в виде камеи в защитном окошке рядом с изображением Биг-Бена.

Банкноты с изображением короля поступят в обращение к середине 2024 года.