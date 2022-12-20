https://news.day.az/world/1521114.html Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Карла III - ФОТО
Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Карла III - ФОТО
Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением нового короля Великобритании Карла III, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Изображение короля появится на купюрах в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Его профиль будет изображен на лицевой стороне банкнот, а также в виде камеи в защитном окошке рядом с изображением Биг-Бена.
Банкноты с изображением короля поступят в обращение к середине 2024 года.
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