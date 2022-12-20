В США назвали худший истребитель всех времен

Британский двухместный палубный самолет Sea Vixen можно назвать худшим истребителем всех времен. Об этом рассказывает 19FortyFive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Самолет настолько плох, что 38 процентов из них разбились в результате несчастных случаев с 1952 по 1972 год", - пишет американское издание.

19FortyFive напоминает, что Sea Vixen получил смещенную от центра кабину пилота и сдвоенную хвостовую балку, призванную увеличить запасы топлива.

"Эти особенности, вероятно, и привели ко всем авариям. Англичане роняли их с авианосцев и упорно держались за эти самолеты 20 лет, несмотря на наличие F-4 Phantom", - пишет издание.

Отмечается, что 55 из 145 самолетов Sea Vixen, никогда не участвовавший в воздушных боях, разбились или были повреждены, что привело к гибели 51 летчика.