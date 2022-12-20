КНДР отказалась останавливать свою космическую программу

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон рассказала, что страна отказывается остановить развитие своей космической программы, а также разработку разведывательного спутника даже в случае введения новых санкций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос разработки военных спутников является первоочередной задачей, непосредственно связанной с безопасностью нашего народа. Наши люди будут твердо стоять на пути разработки разведывательного спутника, принятом нашей партией, чего бы это ни стоило", - заявила она.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи отметила, что призывы Южной Кореи ввести новые ограничения в отношении Пхеньяна ни к чему не приведут, поскольку Северная Корея не боится новых санкций.