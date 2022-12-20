Климатологи предупредили мировое население

Следующий 2023 год будет жарче 2022 года, об этом сообщает метеорологическое управление Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прогнозы предполагают, что это будет уже 10-й год подряд, когда глобальная температура будет как минимум на 1 градус выше средней.

По данным ведомства, кроме глобального потепления из-за деятельности человека причиной этому станут феномены Эль-Ниньо (с исп. мальчик) и Ла Нинья (с исп. девочка). Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат.

Обычно "мальчик" происходит при западном направлении ветра, тогда в Западном полушарии становится теплее, влажнее, а давление снижается, в это время в Восточном полушарии становится суше и холоднее. "Девочка", наоборот, возникает при восточном ветре, и регионы "меняются" своими необычными погодными условиями.

Специалисты считают, что температура стабилизируется примерно через три года, когда "девочка" сменится на "мальчика". Ранее ученые предупредили, что повышение температуры климата приведет к разрушительным последствиям для людей и природы, включая засуху и появление различных заболеваний.