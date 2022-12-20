В Южной Корее ищут секретные китайские полицейские участки

Южнокорейские правоохранительные органы проверяют данные о нахождении на территории страны подпольных полицейских участков Китая, пишет Yonhap. По информации агентства, речь идет о секретных учреждениях, которые якобы ведут наблюдение за китайскими диссидентами на территории других стран, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, проверкой соответствующей информации занимается полиция, военные и представили МИД Южной Кореи. По данным ряда СМИ, за рубежом якобы действует более 100 подпольных полицейских участка КНР, часть из них находится и на южнокорейской территории.

При этом китайская сторона не раз опровергала какую-либо слежку за диссидентами. Согласно заявлениям представителей Пекина, у страны нет тайных полицейских участков в других государствах, а есть лишь организации, которые законно помогают гражданам КНР, например, с прохождением медосмотра для продления водительских прав.