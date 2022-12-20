Нидерланды извинились за рабовладение

Нидерланды принесли извинения за историческую роль страны в рабовладении. В своей речи от имени государства премьер-министр Марк Рютте заявил, что на протяжении многих лет Нидерланды поощряли рабовладение и таким образом обогащались. Глава правительства выступил в Национальном архиве. Он заявил, что люди были превращены в товар и эксплуатировались, а человеческое достоинство было попрано.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в XVI и XVII веках Нидерланды перевезли около 600 тысяч человек из Африки в Южную Америку и на острова Карибского моря.

После выступления Марк Рютте сообщил журналистам, что правительство Нидерландов не будет предлагать компенсации потомкам попавших в рабство людей. Вместо этого специальный фонд получит 200 млн евро для реализации проектов, направленных на повышения осведомленности о связанном с рабовладением прошлом. Еще 27 млн евро будет выделено на проект по созданию музея, посвященного рабовладению.