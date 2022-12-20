Самолет United Airlines экстренно сел в Гонконге

Борт американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания на борту. Об этом сообщает китайский новостной портал China News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самолет вылетел из Гонконга на остров Гуам в 06:30 по бакинскому времени, но вынужден был прервать полет и развернуться. Предположительно, в двигатель попала птица, из-за чего и начался пожар. Борт вернулся в Гонконг в 07:39 по бакинскому времени.

Информации о пострадавших нет.