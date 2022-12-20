Британия отложила внедрение системы цифрового налогообложения

Власти Соединенного Королевства в третий раз отложили введение обязательного использования электронной системы при оплате налогов. Как во вторник сообщила газета Financial Times, на этот раз нововведение отложено до апреля 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, подобное решение связано с недоработками в государственной IT-инфраструктуре, а также недостаточным информированием налогоплательщиков о нововведении. По словам представителя Ассоциации специалистов по налогообложению Элисон Хоббс, такой шаг стал следствием "значительных проблем [в системе], которые еще предстоит устранить".

Внедрение электронной системы при оплате налогов, разработанной Управлением по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC), впервые было анонсировано в 2015 году. Как отмечает Financial Times, она позволит физическим и юридическим клиентам облегчить взаимодействие с налоговыми органами, а также повысить эффективность сборов и сократить мошенничество в данной сфере. Кроме этого, нововведение потребует ежеквартальной, а не ежегодной отчетности о подоходном налоге.