Литва закупит американские дальнобойные дроны-камикадзе

Литва закупит новые американские боевые беспилотники Switchblade 600. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает LRT.

"В ближайшие дни будет еще один контракт с производителем в данном случае Switchblade 600. Это боевые беспилотники с боевой дальностью 40 километров", - отметил он.

В Минобороны Литвы подчеркнули, что эта прибалтийская страна станет первой в мире, "кто приобретет их в следующем году". О сумме контракта не сообщается.

Говоря о безопасности Литвы, Анушаускас уточнил, что "на данный момент ситуация с безопасностью в Литве и во всем нашем регионе не изменилась, угрозы конвенционного удара против стран НАТО нет".