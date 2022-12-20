Взрыв разнес на куски коттедж в Татарстане

В Татарстане прогремел мощный взрыв в коттедже, который буквально разнес здание на куски, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как видно на публикуемых кадрах, взрывной волной выбило все окна и двери в доме. Крышу сооружения подбросило вверх на несколько метров.

После небо заволокло густым черным дымом.

Пока неясно, что привело к взрыву. Информация о пострадавших в результате инцидента уточняется.