https://news.day.az/world/1521226.html Взрыв разнес на куски коттедж в Татарстане - ВИДЕО
Взрыв разнес на куски коттедж в Татарстане - ВИДЕО
В Татарстане прогремел мощный взрыв в коттедже, который буквально разнес здание на куски, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как видно на публикуемых кадрах, взрывной волной выбило все окна и двери в доме. Крышу сооружения подбросило вверх на несколько метров.
После небо заволокло густым черным дымом.
Пока неясно, что привело к взрыву. Информация о пострадавших в результате инцидента уточняется.
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