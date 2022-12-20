Львы напали на гревшегося на солнце крокодила

Крокодил в заповеднике Энтабени в национальном парке Ватерберх в ЮАР отбился от напавшего на него прайда львов. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал сайт Latest Sightings, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор видео, 15-летний студент Коннор Доус, был на экскурсии в заповеднике и обратил внимание на льва, который шел по грунтовой дороге вдоль дамбы. Затем на его глазах к хищнику присоединились несколько молодых сородичей. Вместе они подошли к гревшемуся на солнце крокодилу и неожиданно напали на него.

Доус подчеркнул, что был шокирован зрелищем. "Я особо не переживал за крокодила, пока лев не схватил его за заднюю лапу и не оттащил от воды. Часть прайда присоединилась к нему и продолжала провоцировать рептилию и нападать на нее", - рассказал очевидец. В конце концов крокодил сумел отбиться от хищников и уплыть.