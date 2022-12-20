Запасы газа в европейских подземных хранилищах сократились

Нынешний уровень газовых запасов в европейских подземных хранилищах снизился до 83,82%, что на 9,7 процентных пунктов ниже, чем аналогичный показатель за последние пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Только за прошедшие сутки запасы газа в Европе сократились на 0,35 процентного пункта. С начала декабря европейские терминалы СПГ работают с производительностью 69%, при этом сокращаются запасы в резервуарах приемных терминалов, что говорит том, что рынок потребляет СПГ быстрее, чем его успевают привозить.

Также отмечается, что нагрузка на подземную газовую инфраструктуру возрастет по сравнению с предыдущими годами из-за изменений в логистике.