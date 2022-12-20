Пентагон получит около $800 млрд на свою деятельность
Минобороны США получит $797,7 млрд на свою деятельность в 2023 финансовом году, передает ТАСС со ссылкой на комитет сената Конгресса США по бюджетным ассигнованиям, передает Day.Az.
Эта сумма больше на 69,3 млрд, чем в прошлом финансовом году.
В законопроекте указано, что он "обеспечивает назревшее финансирование подготовки" Вооруженных сил США "к стратегическому соперничеству с почти равными противниками".
Закон предусматривает расходы на оборону в размере $858 млрд. Пентагон получит часть из них, оставшиеся средства пойдут на поддержание в состоянии боеготовности ядерных боеголовок и программы Минэнерго.
Бюджетом США на новый финансовый год также предполагаются траты в размере $1,8 млрд для противостояния влиянию Китая в странах Индо-Тихоокеанского региона и расходы в $44,9 млрд для оказания новой экстренной помощи Украине и союзникам США по НАТО.
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