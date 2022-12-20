https://news.day.az/world/1521281.html Взрыв в Иране
Взрыв в Иране
Газовый насос взорвался во вторник на заправочной станции в городе Ясудж, расположенном в центральной части исламской республики Иран. Об этом сообщило агентство Клуб молодых журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, возникшее в результате взрыва возгорание локализовано. Один из сотрудников заправочной станции госпитализирован с ожогами. На место происшествия были оперативно направлены пожарные службы, которые предотвратили распространение пламени, а также сотрудники иранского Общества Красного Полумесяца.
По данным местной администрации, погибших в результате инцидента нет.
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