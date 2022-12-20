В Финляндии построят первую морскую ветряную электростанцию

В Финляндии построят первую в стране морскую ветряную электростанцию. Об этом во вторник сообщил телеканал Yle, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, компании Metsahallitus и Vattenfall подписали соглашение о разработке проекта, который предусматривает строительство первого в Финляндии морского ветропарка у берегов муниципалитета Корсняс. Мощность объекта будет достигать 1,3 ГВт, а предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 6 ТВт·ч в год. Объект сможет обеспечить электроэнергией более 2 млн многоквартирных или около 250 тыс. частных домов.

Республика стремится стать углеродно-нейтральным государством к 2035 году. В настоящее время на долю ветровой энергетики приходится около 10% всей выработанной в Финляндии электроэнергии. По оценкам экспертов, через 10 лет эта доля увеличится до 25%.