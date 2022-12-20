В Венгрии ввели ограничения на продажу продуктов

В Венгрии магазины вводят ограничения на продажу некоторых товаров. Об этом сообщил новостной портал Bankier, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам авторов материала, эти ограничения - результат продления венгерским правительством ценовых ограничений на основные продукты питания до конца апреля 2023 года. В государственный перечень входят сахар, мука, молоко, подсолнечное масло, свежие яйца и картофель.

Согласно заявлению министерства, лимиты были продлены "из-за затянувшегося конфликта на Украине и инфляции, вызванной антироссийскими санкциями, возникшими в результате неудачных действий Брюсселя", добавляют авторы статьи.

Отмечается, что магазины вводят ограниченную продажу товаров именно из этого списка.

По словам авторов, Aldi стала первой крупной сетью, принявшей решение о количественных ограничениях на продажу продукции для обеспечения доступности продуктов.

"В целях обеспечения наличия продуктов мы вводим ограничения на количество товаров, которые можно приобрести на человека. Например, 1 литр молока, 1 кг картофеля, один ящик яиц", - цитируют авторы материала сообщения представителей Aldi.