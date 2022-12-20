Воинским частям ЕС и НАТО облегчат доступ в Швецию

Воинские части Евросоюза и стран НАТО получат облегченный доступ на территорию Швеции для проведения учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную канцелярию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации агентства, решение позволит шведским вооруженным силам свободно действовать во время совместных учений с военными НАТО и ЕС.

"Изменившаяся политика безопасности Швеции означает, что необходимо развивать оборонное сотрудничество со странами, входящими в ЕС и НАТО, а также со Швейцарией", - отметили в правительстве Швеции.

Шведские политики считают, что упрощенный доступ на территорию страны частей ЕС и НАТО создаст атмосферу доверия и укрепит сотрудничество в оборонной сфере.