Зачем в Австралии возвращают госрегулирование в энергетику страны?

Закон о введении потолка цен на основные энергоносители, поставляемые на внутренний рынок Австралии, еще до вступления в силу стал причиной ожесточенных споров о преимуществах и недостатках государственного регулирования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

История с энергетикой

Летом текущего года энергорынок Австралии оказался на грани кризиса из-за дефицита основных энергоносителей. На фоне нехватки угля и газа, а также резкого похолодания на востоке континента цены на электроэнергию подскочили более чем на 80%, а на юго-востоке страны и вовсе начались веерные отключения. В этих условиях AEMO - национальный оператор энергетического рынка, исполняющий функции регулятора отрасли, - был вынужден, остановив работу спотового рынка, напрямую перераспределить оставшиеся в хранилищах запасы газа между регионами страны.

Правительство Австралии признало, что местные добывающие компании отказались наращивать объемы поставок природного газа и угля для внутреннего рынка и рычагов давления на них нет, а потому стране нужен четкий план снижения стоимости электроэнергии для конечных потребителей. В этом плане стоит учесть, что все добываемые объемы обычно строго законтрактованы и для того, чтобы нарастить поставки на внутренний рынок, нужно либо нарушить условия этих контрактов, что чревато потерей репутации надежного поставщика, либо инвестировать в расширение добычи, что требует немалых денег и времени. После трех месяцев напряженных переговоров между регионами и федеральным центром страны были определены ключевые шаги, которые, как ожидается, позволят сохранить добычу на существующем уровне и выполнить все международные контракты (Австралия поставляет природный газ в Японию, Китай, Южную Корею, на Тайвань, в Сингапур и Малайзию - общая сумма контрактов в 2022 году превысила 70 млрд австралийских долларов ($46,7 млрд), а также ограничат рост цен на энергоносители внутри страны. В качестве главной меры власти назвали введение потолка цен на газ и уголь на уровне 12 австралийских долларов ($8,15) за гигаджоуль (25,5 кубометра газа) и 125 австралийских долларов ($84,9) за тонну угля соответственно.

Мрачные оценки

Владельцы предприятий, добывающих энергоносители, немедленно обвинили власти Австралии во "вмешательстве в работу свободного рынка" и заявили, что необдуманные действия правительства увеличат конечные затраты предприятий на генерацию электроэнергии на 40%, что в свою очередь неминуемо приведет к дефициту газа и угля на внутреннем рынке. "Это политика в советском стиле, которая будет иметь катастрофические последствия для инвестиционного климата Австралии", - заявил генеральный директор компании Santos (третья по величине нефтяная компания в Австралии, специализирующаяся на разведке и добыче нефти и газа, производстве нефтепродуктов и СПГ) Кевин Галлахер. Позднее со схожими заявлениями выступили и другие крупные участники рынка, сообщив, что "сворачивают инвестиции в новые проекты, стремясь минимизировать потери".

В свою очередь, в правительстве страны отметили, что не понимают, о каких потерях идет речь, ведь цены на энергоносители в Австралии поднялись на фоне мировой турбулентности и внезапно возникшего дефицита энергоносителей, и австралийские поставщики угля и газа получили и получают сверхприбыли на совершенно пустом месте. Поэтому им стоит "умерить аппетиты" и ограничиться той прибылью, "которую им принес конфликт между Россией и Украиной". Кроме того, как отметил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, потолок цен для внутреннего рынка, введенный властями на 2023 год, все равно превышает реально существующие цены и должен просто "подстраховать конечных потребителей на тот случай, если мировые цены на нефть и газ продолжат расти".

Политик подчеркнул, что заявления о негативном влиянии государственного регулирования цен на газ и уголь несостоятельны. "Инвестиционный климат был отличным при цене менее 10 австралийских долларов за гигаджоуль газа (в октябре этот показатель оставался на уровне 9,7 австралийского доллара за гигаджоуль - прим. авт.). Исходя из этого, ограничения, предусматривающие более высокую цену, не должны никоим образом препятствовать инвестициям", - указал он.

Оценка рисков

Отчеты аналитиков рисуют перед австралийским правительством довольно мрачные перспективы. По мнению многих экспертов, политика властей может принести пользу только части конечных потребителей и на весьма недолгий период, но при этом приведет к гораздо большему росту цен в долгосрочной перспективе. "Потолок цен не решит фундаментальных проблем, и после его отмены [в декабре 2023 года] стоимость газа и угля все равно значительно вырастет", - отметил мой собеседник из экспертного сообщества на правах анонимности.

Впрочем, без введения потолка цен потребителям грозит перспектива столкнуться с повышением стоимости электроэнергии на 56% уже в первой половине 2023 года, следует из прогноза государственного казначейства Австралии.