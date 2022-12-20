В этой стране ограничат доступ к Telegram и TikTok

Власти Молдовы планируют ограничить доступ к Telegram и TikTok и контролировать сообщения в социальных сетях. Об этом сообщил представитель партии "Строим Европу дома", бывший заместитель главы генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в Молдове собираются запретить коммуникационные приложения, которые власти не могут контролировать и через которые формировались альтернативные источники информации. В их числе Кавкалюк назвал мессенджер Telegram и соцсеть TikTok.

Также представитель партии "Строим Европу дома" заявил, что в республике собираются "установить механизм цензуры сообщений в соцсетях".