Швеция упростила доступ ЕС и НАТО на территорию страны

Швеция приняла рамочное решение о доступе на территорию страны воинских частей из стран Евросоюза (ЕС), НАТО и Швейцарии в период с 1 января по 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте правительства страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru "решение включает упрощенные процедуры доступа и дает [шведским] вооруженным силам свободу действий для учений с упомянутыми странами, с НАТО и в рамках Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) на территории Швеции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данное решение направлено на развитие оборонного сотрудничества, которое влечет за собой необходимость более быстрых процессов принятия решений и более эффективного лицензирования. Швеция намерена сохранить и увеличить совместный потенциал с Североатлантическим альянсом и ЕС.

"Это важно в ситуации с безопасностью, в которой мы оказались", - подчеркивается в пресс-релизе.