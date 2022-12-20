Вспышка неизвестной смертельной болезни поразила Афганистан

В Афганистане в провинции Забул была зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. В округе Шахджой были заражены около 80 человек, двое скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, глава управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими объяснил, что скончались двое детей. Людям рекомендуют обращаться в управление, если они обнаружат у себя симптомы заболевания. К ним относят высокую температуру, а также кровотечение из носа и рта.

Медицинские бригады направлены в регион, чтобы предотвратить распространение заболевания. Как сообщает издание Salam Watandar, к данному моменту удалось вылечить десятки пациентов.

Также известно, что жители провинции неоднократно жаловались на проблемы со здравоохранением. По данным TKG, многие не могут позволить себе дорогие лекарства, в регионе не хватает врачей и больниц - некоторых заболевших приходится отправлять в Кабул.

В департаменте здравоохранения подтвердили наличие проблем и отметили, что продолжают доставлять