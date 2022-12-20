В Индии женщина была убита болельщиками, праздновавшими победу сборной Аргентины

В Индии женщина была случайно убита болельщиками, праздновавшими победу сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что кто-то из фанатов выстрелил из пистолета, а шальная пуля попала в индианку.

По данным СМИ, в этот момент женщина находилась дома. Как рассказали члены ее семьи, после финального свистка фанаты сборной Аргентины вышли на улицу и начали праздновать победу футболистов. В какой-то момент раздались несколько громких хлопков, а затем звон разбитого стекла.

В полиции заявили, что пуля попала в спину погибшей, а на первом этаже нашли два пулевых отверстия. Родственники женщины теперь требуют, чтобы виновные были найдены и арестованы.