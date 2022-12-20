В Турции планируют запустить производство усовершенствованных систем ПВО

В Турции планируется запустить производство усовершенствованных систем противовоздушной обороны. Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

По данным канала, решение начать производство новых видов систем Siper, Hisar, Sungur и некоторых видов ракетного вооружения и боеприпасов было принято в ходе заседания исполкома ВПК под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что власти приняли решения по 25 проектам в области оборонной промышленности.