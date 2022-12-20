https://news.day.az/world/1521438.html Ядерная сделка с Ираном мертва - Байден - ВИДЕО
Ядерная сделка с Ираном мертва - Байден - ВИДЕО
Президент США Джо Байден во время предвыборного митинга признал, что ядерная сделка с Ираном мертва, но отказался объявить об этом публично, передает Day.Az со ссылкой на портал Axios.
"Она мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история", - сказал американский лидер в ответ на просьбу иранских мигрантов не иметь "никаких дел с муллами".
При этом официально Белый дом участвует в переговорах о восстановлении соглашения, из которого вышел президент Дональд Трамп.
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