Президент США Джо Байден во время предвыборного митинга признал, что ядерная сделка с Ираном мертва, но отказался объявить об этом публично, передает Day.Az со ссылкой на портал Axios.

"Она мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история", - сказал американский лидер в ответ на просьбу иранских мигрантов не иметь "никаких дел с муллами".

При этом официально Белый дом участвует в переговорах о восстановлении соглашения, из которого вышел президент Дональд Трамп.