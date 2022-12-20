Миллионы человек вышли на улицы Буэнос-Айреса

Более 3 млн человек заполонили во вторник улицы и автотрассы аргентинской столицы в ожидании кортежа с игроками сборной Аргентины, вернувшейся в страну после победы на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, из-за наплыва людей власти пока не уверены, как будет проложен маршрут кортежа.

Изначально планировалось, что сборная проедет рядом с главным символом столицы Аргентины - Обелиском. Люди стали собираться там с вечера. К моменту выезда сборной с базы Ассоциации футбола Аргентины (АФА), где игроки провели остаток ночи после прибытия на родину, стало очевидно, что количество собравшихся не позволит проехать автобусу.