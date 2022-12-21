Вакцина TURKOVAC получила признание в международных научных кругах

Результаты третьей фазы клинических испытаний первой турецкой отечественной вакцины против коронавируса нового типа TURKOVAC опубликованы в одном из престижных мировых научных журналов Vaccines, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Исследованиями эффективности и безопасности вакцины руководили из медицинского факультета Университета Хаджеттепе в Анкаре.

Вакцина TURKOVAC разработана учеными университета Эрджиес в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции.

Испытания доказали эффективность и безопасность инактивированной вакцины.

Вакцина от коронавируса нового типа (COVID-19) турецкого производства TURKOVAC была одобрена к экстренному применению по итогам многочисленных успешных клинических испытаний с участием добровольцев 22 декабря 2021 года.

В тот же день началось серийное производство вакцины.

Таким образом, Турция стала 9-й страной - производителем вакцины от коронавируса в мире.