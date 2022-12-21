В США назвали кризис на границе с Мексикой "вторжением"

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал миграционный кризис на южной границе США вторжением, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это вторжение в нашу страну. У нас больше нет границы. <...> Из-за того, что Техас не установил контроль и охрану над границей, Соединенные штаты оказались переполнены нелегальными мигрантами из разных стран", - заявил Карлсон.

Он привел в пример пограничный город Эль-Пасо, расположенный на пограничной реке Рио-Гранде напротив мексиканского мегаполиса Сьюдад-Хуарес - из-за того, что по сравнению с прошлым годом число нелегалов увеличилось на 280%, Эль-Пасо, по словам Карлсона, теперь выглядит как зона боевых действий.

В самом Эль-Пасо объявлен режим чрезвычайной ситуации.