Маск назвал условие ухода с поста главы Twitter

Илон Маск во вторник заявил, что покинет пост главы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу", - написал он в Twitter.

Предприниматель добавил, что после ухода со своей нынешней должности возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.