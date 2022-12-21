Около 800 автомобилей в Японии оказались заблокированы на дороге

В Японии около 800 автомобилей оказались заблокированы на трассе из-за снегопадов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, затор на трассе, проходящей через города Касивадзаки и Нагаока, растянулся более чем на 20 км, передает телеканал "Известия".

Японскими властями направлена специальная техника для расчистки дороги и организована раздача еды, воды и одеял. Стоит отметить, что из-за сильных снегопадов в прибрежных японских городах высота снежного покрова достигает от одного до двух метров.