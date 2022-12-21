США осудили запрет на обучение женщин в вузах Афганистана

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс осудил решение организации "Талибан", запрещающее женщинам в Афганистане получать высшее образование, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Он заявил, что Вашингтон не намерен оставлять действия организации без соответствующей реакции и пообещал принять меры. Прайс также призвал союзников поддержать позицию Соединенных Штатов и подать "общий сигнал" действующим властям Афганистана.

Запрет на обучение женщин в частных и государственных университетах был принят 20 декабря после заседания "Талибана". Образовательные учреждения будут должны как можно скорее ввести запрет и проинформировать об этом власти. Уточняется, что изначально талибы обещали обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, однако затем они запретили девочкам посещать среднюю и старшую школу, а также лишили женщин возможности получить ряд профессий.