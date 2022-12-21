США и Южная Корея решили расширить масштаб совместных учений

Власти США и Южной Кореи собираются изменить свои будущие военные маневры, создав более реалистичные сценарии на фоне рост ядерного потенциала Северной Кореи, передает Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Как заявили в министерстве национальной обороны республики, речь идет о расширении масштаба совместных учений двух государств.

"Мы решили расширить масштаб и разнообразие совместных полевых маневров в рамках совместных учений в первой половине следующего года, а также одновременно углублять и развивать порядок проведения учений на уровне театра боевых действий в свете усиливающейся ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи", - пояснили в ведомстве.

Как отмечается, также в целях расширения возможностей корейской трехосной системы реагирования на северокорейское ядерное оружие и ракеты было принято решение о расширении инвестиций в высокотехнологичные технологии для повышения мощностных и сверхточных ударных возможностей со следующего года.