Две трети артиллерийских орудий Германии непригодны для использования

Две трети современных артиллерийских орудий вооруженных сил Германии оказались непригодны для использования. Об этом пишет The Times со ссылкой на утечку данных Минобороны ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о самоходной артиллерийской установке Panzerhaubitze 200 (PzH 2000). По данным издания, по состоянию на 2 декабря у немецких военных числилось 105 гаубиц PzH 2000, но только 73 из них в "наличии". При этом их боевая готовность составляет "около 50%". То есть всего остается только 36 исправных гаубиц.

Кроме того, 18 PzH 2000 находятся на "заводском ремонте", однако неясно, есть ли среди них те, что входят в число 36 исправных. При этом известно, что ранее Германия поставила Украине 14 гаубиц Panzerhaubitze 200.

Накануне стола известно, что в армию Германии поставили модернизированные бронетранспортеры системы Puma, которые не выдержали учений. Все бронемашины за восемь дней отработки стрельбы вышли из строя, некоторые из них даже загорелись.