В Афганистане открываются подпольные женские фитнес-клубы

Состоятельные женщины открывают в Афганистане подпольные фитнес-клубы для знакомых вопреки запретам, введенным пришедшим к власти в стране радикальным движением "Талибан". Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спортивные залы для женщин, как правило, устраиваются в подвалах частных домов Кабула и нескольких других крупных городов. У них нет вывесок, туда ходят только хорошо знакомые люди и только через заднее крыльцо, окна плотно занавешены, нет музыки. Руководят ими женщины, многие из которых после прихода к власти талибов лишились хорошо оплачиваемой работы.

"Женщинам больше нельзя ходить в рестораны, участвовать в культурных мероприятиях и даже гулять в парке без сопровождения мужчин из числа близких родственников, поэтому подпольные клубы для нас - единственная отдушина", - цитирует агентство владелицу одного из таких заведений. Отмечается, что клиенткам приходится скрывать свои занятия не только от властей, но и от некоторых родственников, рассматривающих посещение женщинами спортзалов как неподобающее поведение или бесполезную трату денег в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.

До прихода к власти талибов фитнес-клубы для женщин официально работали и набирали популярность в крупных афганских городах. Уже летом 2021 года большинство из них закрылось, однако официально "Талибан" ввел запрет лишь в нынешнем ноябре. При этом аналогичные заведения для мужчин функционируют в прежнем режиме.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября 2021 года, сторонники "Талибана" начали вводить различные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создания в государстве "соответствующей исламской среды".