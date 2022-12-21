Бывшие сотрудники Twitter подали в суд на компанию

Бывшие сотрудники Twitter обратились в суд в связи со множественными нарушениями, допущенными после покупки Илоном Маском компании, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Адвокат экс-сотрудников Twitter Шеннон Лисс-Риордан заявила о подаче 100 заявлений. Судя по тому, что ее подопечные подписали соглашение о рассмотрении юридических споров против компании не в суде, а в арбитраже, им будет запрещено участвовать в коллективных исках.

Лисс-Риордан также отметила, что ее юридическая компания связывается с сотнями других бывших сотрудников Twitter и в дальнейшем планирует подать больше исков от их имени. По словам адвоката, с приходом Илона Маска компания начала регулярно нарушать права работников, и юристы приложат все силы, чтобы получить от Twitter причитающуюся уволенным сотрудникам компенсацию.

В начале ноября после покупки Илона Маска из Twitter было уволено около 3,7 тыс. сотрудников в связи с сокращением расходов. Теперь бывшие сотрудники обвиняют компанию в дискриминации по половому признаку, нарушении контрактных обязательств и незаконном увольнении находящихся на больничном.