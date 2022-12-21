Миграционный кризис в США: власти не справляются с наплывом беженцев

А американские пограничники в Техасе массово увольняются в ожидании отмены нормы о высылке мигрантов.

Миграционный кризис в США, кажется, достиг своего апогея. За последнюю неделю границу с Мексикой пересекло рекордное число нелегалов. Речь идет о тысячах переселенцев, которые бесконечным потоком направляются в техасский город Эль-Пасо. Американские пограничники уже не справляются с таким наплывом беженцев. Почему проблема, которая существует в США годами, обострилась именно сейчас - в материале Кристины Смыковой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, массово увольняются в ожидании отмены нормы о высылке мигрантов американские пограничники. Резидент национального совета пограничной службы США Крис Кабрера заявил, что как только у сотрудника появляется право уйти на пенсию, "он сразу бежит за дверь, никто не хочет задерживаться".

21 декабря закончится действие раздела 42 миграционного законодательства. Он позволял высылать из страны мигрантов, прибывших из регионов с высоким уровнем распространением коронавируса. В связи с отменой этой нормы пограничники ожидают гигантского количества мигрантов и страдают от низкого морального уровня.

"Я никогда не видел такой плохой ситуации с моралью, а я видел довольно плохие", - подчеркнул Кабрера.

Он отметил, что у службы не хватает ресурсов, а новобранцев нужно обучать по полгода.

Вереница мигрантов растянулась на несколько километров: в одиночку, целыми семьями, с грудными детьми - днем и ночью тысячи беженцев штурмуют американские рубежи.

Всего за неделю приграничный город Эль-Пасо в штате Техас наводнили 15 тысяч переселенцев. Это абсолютный рекорд. Незваные гости в основном мексиканцы, и с каждым днем их все больше и больше. Местные власти спешно ввели чрезвычайное положение.

"Если не вмешаться сейчас и не остановить эту ситуацию, наступит абсолютный хаос", - предупреждает губернатор Техаса Грег Эбботт.

Этим переселенцам, можно сказать, повезло: им дали убежище в импровизированном лагере в самом центре Эль-Пасо. Волонтеры приносят сюда одежду, еду, воду. В то время как многим другим приходится ночевать где придется, зачастую прямо на улице.

"Ночью температура опускается ниже нуля. У нас есть дети и младенцы, которые спали на улице", - отмечает представитель городского совета Эль-Пасо Кассандра Эрнандес.

Все эти люди со дня на день ждали окончания действия специального раздела 42 миграционного законодательства США. Его приняли еще при Трампе в ответ на пандемию, чтобы иметь основания всех нежеланных гостей из потенциально опасных стран высылать обратно на родину. И сейчас власти, особенно южных штатов, осознают: убери ограничения - и тысячи нелегалов хлынут в страну. Ну, а в гуманитарном кризисе в преддверии Рождества уже обвиняют Джо Байдена.

"Законы не обновлялись 40 лет. Независимо от политической партии, проблема каждой администрации в том, что они работают с несовершенной иммиграционной системой", - подчеркивает министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

"Состояние южной границы - гуманитарный кризис и кризис в области безопасности, рекордное количество людей, наркотиков и преступников, хлынувших в наши общины - постыдно и неприемлемо", - заявил член Палаты представителей США Джоди Аррингтон.

Противостоять неумолимо надвигающейся волне мигрантов в Техас отправили отряды нацгвардии. Напора переселенцев уже не выдержала пограничная служба. Перед датой отмены раздела 42 сотрудники стали массово увольняться.

Противники Байдена - республиканцы, лишь в последний момент смогли через суд заблокировать отмену ограничений. Срочную депортацию нелегалов разрешено продолжить. Но мэр Эль-Пасо, главной горячей точки по приему мигрантов, готовится к худшему сценарию.

"Мы будем и дальше действовать так, как если бы раздел 42 отменили. В Мексике уже набралось 20 тысяч человек, которые желают перебраться к нам, и мы должны быть готовы", - заявил Оскар Лисер.

Ну, а мигранты прекрасно понимают, что решение суда о продлении депортации - временное, и целыми караванами атакуют границы США в надежде прорваться.