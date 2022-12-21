Экоактивисты отпилили верхушку рождественской елки в центре Берлина

Активисты природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) отпилили верхушку рождественской елки в Берлине, установленной напротив Бранденбургских ворот. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что двое мужчин при помощи гидравлического подъемника добрались до основания дерева и ручной пилой отрезали кусок с 15-метровой ели. Кроме того, активисты вывесили на дереве плакат со словами: "Это только верхушка рождественской ели".

В природоохранном движении заявили, что таким способом они попытались показать, что германские власти видят лишь "верхушку" климатической катастрофы, уже обрушившейся на весь мир. Активисты призвали канцлера Германии Олафа Шольца прилагать больше усилий для борьбы с глобальным потеплением.