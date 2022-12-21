Взломавший iPhone хакер уволился из Twitter

Хакер Джордж "Ge0h0t" Хотц, создатель джейлбрейка для iPhone и взломщик игровой приставки PlayStation 3, уволился из компании Twitter всего через пять с половиной недель после трудоустройства. Как сообщает The Verge, нанятый Илоном Маском специалист так и не уточнил, с чем связано решение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ценю предоставленную мне возможность, но я и не думал, что смогу оказать какое-то реальное влияние в Twitter", - написал он, размышляя об уходе из соцсети.

Первоначально хакеру дали 12 недель испытательного срока, чтобы решить две задачи - исправить все проблемы с поисковым движком Twitter и полностью убрать всплывающее окно авторизации, которое не дает использовать поиск без входа в учетную запись.

В The Verge отметили, что пока невозможно достоверно подтвердить, исправлен ли поисковый движок, однако пользователи теперь действительно могут закрыть всплывающее окно авторизации и продолжить читать твиты.

Впервые о выходе Хотца на работу в Twitter стало известно в конце ноября. Хакер лично заявил о желании попасть в компанию после массовых сокращений. Под увольнения попали в том числе те сотрудники, которые оказались не готовы к "ежедневной интенсивной работе", а Ge0h0t, наоборот, поддержал такой подход Маска.