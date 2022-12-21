В Эстонии упадет уровень жизни

В начале 2023 года жители Эстонии могут столкнуться с резким падением уровня жизни из-за того, что вырастят безработица и цены. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на прогноз Банка Эстонии, передает Day.Az.

Новый год жители Эстонии встретят в тяжелых экономических условиях. Возрастет безработица, цены поползут вверх, а увеличения доходов в самом начале года ждать не приходится. Из-за того, что сбережений у населения осталось мало, то покупательская способность тоже сократится, отметили в публикации.

По словам экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, отсроченное ранее снижение покупательской способности населения начнется с начала 2023 года. Большинство накоплений у людей уже закончились, а доходы так и не росли. При этом в следующем году роста накоплений не ожидается, так как разница между ростом цен и зарплат будет лишь увеличиваться.

Он добавил, что в 2023 году инфляция сократится до 9%, но резкого замедления роста цен лучше не ждать. Кроме того, из-за дефицита бюджета власти увеличивают объемы денег в экономике страны, что приводит лишь к очередному росту инфляции. Однако по предварительным прогнозам в 2024 году инфляция должна вернуться к уровню в 2%. К экономическим показателям до текущего кризиса страна придет только в 2025 году.