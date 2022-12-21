Итальянская энергокомпания Eni открыла новые залежи газа у берегов Кипра

Итальянская энергетическая компания Eni открыла месторождение газа у берегов Кипра в размере до 3 трлн куб. футов. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Открыты новые залежи газа у берегов Кипра в скважине Zeus-1, пробуренной на блоке 6 в 162 км от береговой линии на глубине 2 300 м. Блок управляется Eni Cyprus, владеющей долей в 50%, с TotalEnergies в качестве партнера", - отметили в публикации.

В сообщении указали, что по предварительным подсчетам запасы газа в обнаруженном месторождении составляют от 2 до 3 трлн куб. футов.