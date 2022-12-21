https://news.day.az/world/1521663.html Итальянская энергокомпания Eni открыла новые залежи газа у берегов Кипра
Итальянская энергокомпания Eni открыла новые залежи газа у берегов Кипра
Итальянская энергетическая компания Eni открыла месторождение газа у берегов Кипра в размере до 3 трлн куб. футов. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Открыты новые залежи газа у берегов Кипра в скважине Zeus-1, пробуренной на блоке 6 в 162 км от береговой линии на глубине 2 300 м. Блок управляется Eni Cyprus, владеющей долей в 50%, с TotalEnergies в качестве партнера", - отметили в публикации.
В сообщении указали, что по предварительным подсчетам запасы газа в обнаруженном месторождении составляют от 2 до 3 трлн куб. футов.
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