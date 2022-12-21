В ВОЗ заявили о нехватке антибиотиков в мире

Специалисты зафиксировали дефицит антибиотиков в мире из-за роста числа инфекционных заболеваний. Об этом 21 декабря пишет Financial Times со ссылкой на руководителя группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман, передает Day.Az.

28 из 35 стран, данные по которым собирает ВОЗ, испытывают дефицит препаратов пенициллинового ряда. В США и Канаде пожаловались на нехватку амоксициллина.

О ситуации в бедных или небольших странах, по словам Хедман, известно меньше.

Отмечается, что помимо сложностей, которые испытали фармпроизводители в пандемию, текущая ситуация осложняется высокими ценами на энергоносители, и это приводит к сокращению прибыли компаний. Кроме того, страны, по мнению Хедман, не ожидали, что в первый год без масок респираторные инфекции так сильно ударят по населению.

Помимо антибиотиков фармацевты также жалуются на нехватку обезболивающих, лекарств от туберкулеза и препаратов от кожных инфекций.