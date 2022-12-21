Швейцария присоединилась к мерам ЕС по экономии энергии

Для борьбы с энергетическим кризисом Швейцария решила ввести в стране те же меры по экономии энергии, которые запланировал Евросоюз (ЕС). О присоединении Берна к мерам блока сообщает Федеральный совет страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о сокращении потребления топлива. В пресс-релизе указано, что Швейцария пошла на такой шаг на добровольной основе. Меры позволят снизить спрос с января по март 2023 года и с ноября по декабрь 2023 года на 10 процентов по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Кроме того, с января по март следующего года потребление электроэнергии в пиковые периоды должно быть снижено в среднем на пять процентов.

Организация также постановила продолжить кампанию по сокращению потребления топлива до зимы 2023-2024 года. Страна планирует начать реализацию подготовительных мер уже сейчас, поскольку ситуация с поставками топлива для следующей зимы остается неопределенной.

При этом Швейцария решила отказаться от мер, направленных на сдерживание растущих цен на электроэнергию, ввиду более низкого уровня инфляции и более стабильной экономической ситуации, чем в других странах Европы.