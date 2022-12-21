Директор ювелирного салона голыми руками обезвредил грабителя с пистолетом

В Башкирии бесстрашный директор ювелирного салона голыми руками обезвредил налетчика с пистолетом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Угрожая оружием, вооруженный грабитель схватил сотрудницу и потащил ее в подсобку, где в это время находился ничего не подозревавший владелец. Его реакция была молниеносной: невзирая на пистолет, он кинулся в бой и дал решительный отпор.

Преступник опешил и хотел убежать. Он молил о прощении и пытался вырваться, однако скрыться ему уже не позволили и удерживали до приезда полиции. Вскоре задержали и сообщника грабителя, который ждал его на улице.

Руководство регионального МВД решило наградить смелого директора ювелирного магазина.