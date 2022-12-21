Парламент Испании обсудит инициативу по легализации полумиллиона мигрантов

Движение "Эсенсиалес" собрало около 700 тыс. подписей в поддержку легализации порядка полумиллиона мигрантов в Испании. Как сообщила в среду в Twitter организация, теперь инициативу должен рассмотреть Конгресс депутатов (нижняя палата парламента), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что движение "передало более 700 тыс. подписей в Конгресс". "Это одна из пяти народных законодательных инициатив с наибольшей поддержкой в истории", - заверили в "Эсенсиалес".

В организации обратили внимание на важность того, чтобы "около полумиллиона иностранцев, которые уже живут и работают в Испании, получили необходимые документы, чтобы иметь доступ к трудовым правам, достойному жилью, медицинскому страхованию и другим базовым потребностям".

Теперь, согласно закону, в течение полугода Конгресс депутатов должен обсудить данное предложение. "Наша инициатива предусматривает, что легализация должна быть произведена в течение шести месяцев после ее одобрения", - заключили в организации.