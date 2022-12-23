В Шотландии медсестры решили устроить забастовку

Медсестры в Шотландии приняли решение устроить забастовку в начале 2023 года вслед за аналогичным шагом своих коллег в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Королевским колледжем медсестринского дела, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что 82% членов профсоюза во время голосования, состоявшегося 19 декабря, отвергли предложение регионального правительства о повышении зарплат. "Результат [голосования] не может быть более очевидным: мы решительно отвергли то, что шотландское правительство назвало своим наилучшим и окончательным предложением", - заявила глава шотландского отделения RCN Джули Ламберс.

До этого правительство Шотландии предложило увеличить зарплаты медсестер на сумму от £2,2 тыс. до 2,8 тыс. ($2,7 тыс. - 3,3 тыс. долларов) в год. Это означало бы рост зарплат в среднем на 7,5%, а в случае с наименее оплачиваемыми сотрудниками - на 11,3%. Однако профсоюз счел это предложение недостаточным.